***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 14:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 118.044,7 % 0,003 % 0,28 % 8.493,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946148
BIST
15:561.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:568,6737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:5610,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:56499,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,70
|Açılış
|: 499,50
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:56
|EUKYO
|7,26
|8.556.157
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.724.461
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.756.514
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.467.181
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.159.700
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.909.177
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|826.361.117
|% 1,89
|
|GARAN
|8,53
|610.129.382
|% 1,55
|
|KOZAL
|109,10
|531.156.028
|% -3,28
|
|SASA
|29,58
|506.815.127
|% 3,35
|
|ARCLK
|32,62
|293.978.810
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,22
|170.039.203
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|92.732.727
|% 5,79
|
|GARAN
|8,53
|610.129.382
|% 1,55
|
|THYAO
|14,00
|826.361.117
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,65
|145.025.762
|% 6,85
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6707
|8,6737
|% -0,07
|
|Euro
|10,2885
|10,3033
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9655
|12,0255
|% -0,03
|
|Frank
|9,3674
|9,4238
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% -0,13
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,30
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|4,16
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|2,01
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:10SELGD
Yüzde 7.84 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 838, 906 adet işlem
-
16:08XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 8, 264.00 milyon TL de
-
16:07IZMDC
Yüzde 6.85 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 812, 811 adet işlem
-
16:06ADEL
Yüzde 5.25 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 243 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 35 artarak (% 0.60 ) 1, 224