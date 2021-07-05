***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 14:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.429,82 % 0,03 % 0,07 % 258,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946149
BIST
14:111.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,07
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:118,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:1110,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:11500,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,27
|Açılış
|: 500,08
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:11
|EUKYO
|7,26
|7.457.598
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.586.870
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.646.151
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.636.572
|% 9,87
|
|AYES
|18,50
|413.155
|% 8,82
|
|PKENT
|2.304,00
|2.021.460
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|53.530.144
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|746.245.143
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|494.257.041
|% 1,19
|
|SASA
|29,30
|389.580.197
|% 2,38
|
|ARCLK
|32,70
|268.071.042
|% 0,99
|
|KOZAL
|112,50
|221.004.549
|% -0,27
|
|YKBNK
|2,21
|147.264.245
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|79.260.635
|% 5,79
|
|GARAN
|8,50
|494.257.041
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|746.245.143
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,63
|122.941.344
|% 6,05
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6759
|8,6795
|% 0,00
|
|Euro
|10,3057
|10,3110
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9978
|12,0580
|% 0,24
|
|Frank
|9,3939
|9,4505
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3080
|2,3195
|% 0,03
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,60
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|8,65
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|4,18
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|0,25
|