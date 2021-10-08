***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2021 11:16
021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 38.658,55 % 0,03 % 0,18 % 693,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968459
BIST
12:121.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:128,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:1210,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0410
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:12504,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,35
|Açılış
|: 504,01
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PKENT
|3.520,00
|25.672.897
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.218.768
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.652.724
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|2.054.205
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.657.517
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.936.354
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,19
|510.819.395
|% -0,64
|
|SASA
|27,16
|496.675.438
|% 1,65
|
|THYAO
|14,23
|484.319.479
|% 0,78
|
|GARAN
|9,39
|409.961.058
|% 0,00
|
|EREGL
|16,93
|256.085.678
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,78
|232.929.422
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|234.553.954
|% -0,42
|
|PETKM
|6,19
|510.819.395
|% -0,64
|
|ODAS
|1,46
|97.031.732
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|154.237.540
|% 0,39
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9200
|8,9263
|% 0,58
|
|Euro
|10,3116
|10,3164
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,1031
|12,1638
|% 0,53
|
|Frank
|9,5555
|9,6131
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3719
|2,3838
|% 0,58
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,34
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:26PENGD
Yüzde 4.43 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 203 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 24 artarak (% 0.02 ) 1, 500
-
12:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
12:22XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 678.00 milyon TL de
-
12:22VAKKO
Yüzde 5.33 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 785, 292 adet işlem