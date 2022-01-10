***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 12:24
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 692.681,59 % 0,01 % 5,03 % 47.914,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991417
BIST
12:112.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 29,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:1113,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0052
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:1115,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0590
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:11798,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,11
|Açılış
|: 798,42
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler12:08
|GEDZA
|20,04
|28.709.733
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,40
|16.843.186
|% 9,63
|
|YUNSA
|14,57
|22.229.477
|% 8,49
|
|ELITE
|18,34
|127.137.505
|% -7,56
|
|LIDFA
|4,40
|42.893.813
|% -7,56
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|RALYH
|11,70
|12.920.517
|% -3,62
|
|PKENT
|7.055,00
|1.086.824
|% -3,36
|
|THYAO
|26,38
|1.829.046.397
|% 5,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.252.284.941
|% 1,98
|
|GARAN
|11,81
|1.123.336.245
|% 0,51
|
|EREGL
|30,86
|961.381.930
|% 0,78
|
|SISE
|15,24
|929.687.191
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,74
|710.667.879
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,40
|384.218.061
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,83
|1.252.284.941
|% 1,98
|
|GARAN
|11,81
|1.123.336.245
|% 0,51
|
|ODAS
|1,39
|121.645.796
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7999
|13,8117
|% 0,04
|
|Euro
|15,6505
|15,6772
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7160
|18,8099
|% 0,01
|
|Frank
|14,9493
|15,0394
|% -0,17
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,04
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,20
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,42
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23XU100
Endeks 2, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 14, 294.00 milyon TL de
-
12:23ALKIM
Yüzde 4.51 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 640, 507 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde 4.45 oranında artışla 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 829, 669 adet işlem
-
12:21TKFEN
Yüzde 4.62 oranında artışla 23.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 208, 343 adet işlem
-
12:19IZTAR
Yüzde 4.25 oranında artışla 19.88 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 251 adet işlem