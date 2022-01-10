***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 12:25
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 552.785,16 % 0 % 0,43 % 15.012,31
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 218,77 % 0 % 0 % 4,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991420
BIST
14:552.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5513,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0780
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8891
En Düşük
13,6904
14:5515,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0309
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:55801,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,01
|Açılış
|: 801,31
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:55
|INTEM
|118,80
|26.671.018
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.543
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.702.597
|% 9,94
|
|ELITE
|18,18
|202.214.862
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,43
|53.550.120
|% -6,93
|
|SANEL
|6,44
|6.573.343
|% -5,29
|
|IHAAS
|9,98
|3.304.983
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.227.738.053
|% 1,88
|
|EREGL
|30,96
|1.190.921.822
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.058.151
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|592.810.336
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8623
|13,8844
|% 0,56
|
|Euro
|15,6703
|15,7562
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7398
|18,8338
|% 0,14
|
|Frank
|14,9483
|15,0384
|% -0,18
|
|Riyal
|3,6740
|3,6924
|% 0,20
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,72
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,02
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|