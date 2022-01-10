***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 12:25
021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.940,3 % 0,05 % 0,1 % 207,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991421
BIST
14:562.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,77
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5613,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0919
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8983
En Düşük
13,6904
14:5615,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0279
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:56802,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,88
|Açılış
|: 802,18
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
802,86
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:54
|INTEM
|118,80
|26.507.704
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.283
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.985.389
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,16
|201.936.706
|% -8,47
|
|LIDFA
|4,41
|53.350.079
|% -7,35
|
|IHAAS
|9,97
|3.223.840
|% -5,05
|
|SANEL
|6,48
|6.496.477
|% -4,71
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,74
|2.948.040.783
|% 7,22
|
|GARAN
|11,83
|1.759.929.079
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.512.662.078
|% 1,90
|
|SISE
|15,13
|1.216.799.982
|% 1,82
|
|EREGL
|30,94
|1.183.382.404
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,76
|1.055.293.593
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|588.501.831
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.759.929.079
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.512.662.078
|% 1,90
|
|THYAO
|26,74
|2.948.040.783
|% 7,22
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8623
|13,8844
|% 0,56
|
|Euro
|15,6703
|15,7562
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7394
|18,8334
|% 0,14
|
|Frank
|14,9480
|15,0380
|% -0,18
|
|Riyal
|3,6737
|3,6921
|% 0,19
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,41
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:08XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 21, 574.00 milyon TL de
-
15:08BRKSN
Yüzde 6.78 oranında artışla 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 348 adet işlem
-
15:07TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 958, 406 adet işlem
-
15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem
-
15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem