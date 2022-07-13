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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.07.2022 18:28
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

01.04.2022-30.06.2022 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.213,77 % 0,0262 % 0,001 % 3,9709



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045160


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KONYA 1.177,20 42.006.359 % 10,00  
YEOTK 72,60 102.127.972 % 10,00  
SMRTG 31,78 386.817.111 % 9,97  
RTALB 7,83 99.782.427 % 9,97  
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Dolar 17,4185 17,4207 % 0,62  
Euro 17,5566 17,6791 % 1,67  
Sterlin 20,7219 20,8258 % 1,11  
Frank 17,7564 17,8634 % 1,22  
Riyal 4,6326 4,6558 % 0,86  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 12,42  
Altın Gr. 975 975 15,57  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.598 6.744 145,00  
Yarım 3.215 3.282 54,00  
Çeyrek 1.612 1.643 33,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,28 0,34  
Gümüş Gr. 10,78 10,79 0,25  
B. Petrol 99 99 -0,31  
Seans Raporu 18:05
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