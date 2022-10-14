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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.10.2022 19:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

 
01.07.2022-30.09.2022 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.879,07 % 0,00214 % 0,000257 % 0,120275
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 67.773,86 % 0,000223 % 0,004498 % 20,144982



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072378


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PENTA 440,00 14.809.960 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
TMSN 66,05 299.136.286 % 9,99  
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Euro 18,0940 18,1067 % -0,21  
Sterlin 20,7325 20,8364 % -1,13  
Frank 18,4217 18,5326 % -0,21  
Riyal 4,9324 4,9572 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 -21,80  
Altın Gr. 982 982 -12,18  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.629 6.711 -79,00  
Yarım 3.230 3.277 -43,00  
Çeyrek 1.618 1.638 -21,00  
Gümüş.Ons 18,15 18,17 -0,72  
Gümüş Gr. 10,84 10,85 -0,42  
B. Petrol 91,99 91,99 -2,58  
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