***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 18:24
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2023 - 31.03.2023 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10,984 % 0,029 % 0,001 % 3,587
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 702,721 % 0,013 % 0,068 % 513.690
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9,174 % 0,026 % 0,009 % 3,145
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER 5,358 % 0,027 % 0,005 % 1,931
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8,067 % 0,026 % 0,008 % 3,003
FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 8,306 % 0,026 % 0,008 % 3,092
ÜNLÜ MD AŞ 10,892 % 0,026 % 0,001 % 4,055
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 677,34 % 0,018 % 0,0001 % 0,035
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138851
BIST