***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 17:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2023 – 30.06.2023 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 254.320,24 % 0,027 % 0,226 % 848.019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172258
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1565
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1500
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4800
En Düşük
29,3000
18:051.647,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.647,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1713
|26,1767
|% 0,60
|
|Euro
|29,4000
|29,4500
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,1966
|34,3680
|% 0,26
|
|Frank
|30,2432
|30,4254
|% 0,14
|
|Riyal
|6,9548
|6,9897
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|5,52
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.620
|10.843
|60,00
|
|Yarım
|5.310
|5.446
|29,00
|
|Çeyrek
|2.663
|2.723
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,98
|21,00
|0,16
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA