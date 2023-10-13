***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 18:28
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2023 –30.09.2023 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 679.428,99 % 0 % 0,0205 % 648.177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206220
BIST
'
18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0906
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0114
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.720,32
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 53,95
|Açılış
|: 1.720,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.721,98
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8071
|27,8163
|% 0,33
|
|Euro
|29,2415
|29,2593
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,6540
|33,8228
|% -0,01
|
|Frank
|30,7134
|30,8984
|% 1,02
|
|Riyal
|7,3881
|7,4251
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|56,64
|
|Altın Gr.
|1.720
|1.720
|53,95
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.587
|11.686
|259,00
|
|Yarım
|5.811
|5.865
|130,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.933
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,30
|0,82
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|3,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem