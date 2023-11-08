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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

08.11.2023 08:27
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

01.01.2023 – 30.09.2023 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.782.989,29 % 0,003 % 0,12 % 4.435,83
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 143.036,25 % 0,005 % 0,004 % 68,27
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 885,94 % 0,001 % 0 % 1,87
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 132,93 % 0,001 % 0 % 0,25
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 55.816 % 0,001 % 0,001 % 179,05



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215446


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ENSRI 22,44 13.680.657 % 10,00  
ESCOM 48,64 51.249.102 % 10,00  
PKENT 238,90 292.472.397 % 9,99  
SNPAM 122,20 13.777.817 % 9,99  
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Sterlin 34,8597 35,0345 % -0,18  
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Gümüş ONS 22,35 22,37 % 0,66  
Platin 881,41 883,18 % 0,66  
Paladyum 1.024,40 1.028,82 % 0,66  
Brent Pet. 81,20 81,20 % 0,66  
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