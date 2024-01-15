HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

BIST En Aktif Hisseler14:05
|PASEU
|59,40
|70.626.202
|% 10,00
|ENERY
|128,00
|389.777.697
|% 9,97
|IZENR
|30,66
|334.574.275
|% 9,97
|MEGMT
|32,92
|196.670.088
|% 9,95
|TATEN
|34,94
|173.952.211
|% 9,94
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|30,0961
|30,1014
|% 0,01
|Euro
|32,9642
|32,9753
|% 0,06
|Sterlin
|38,2104
|38,4020
|% -0,09
|Frank
|35,1095
|35,3210
|% -0,19
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|Platin
|917,03
|918,55
|% 0,66
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|Altın Ons
|2.052,71
|2.052,96
|% 0,66
Seans Raporu 14:05
- 14:19GLYHO Yüzde 5.66 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 689, 068 adet işlem
- 14:18TATEN Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 190, 252 adet işlem
- 14:17KCHOL Yüzde 4.37 oranında artışla 162.30 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 834, 806 adet işlem
- 14:16XU100 Endeks 8, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 53, 404.00 milyon TL de
- 14:16SURGY Yüzde 6.96 oranında artışla 40.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 762, 083 adet işlem