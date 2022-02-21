***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.02.2022 17:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HYV fon için 21.02.2022 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 23.02.2022 vade ve %26,37 faiz oran ile 19.531.785,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003196
BIST
17:192.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,29
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:1913,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:1915,4795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0143
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:19830,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,73
|Açılış
|: 830,74
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:17
|LKMNH
|14,63
|42.001.843
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.770.730
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.415.211
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|7.079.015
|% 9,90
|
|METRO
|1,27
|44.627.053
|% 8,55
|
|PKENT
|519,20
|1.258.022
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.120.351
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,54
|4.419.168.271
|% 0,48
|
|KRDMD
|11,73
|1.179.227.229
|% -0,09
|
|YKBNK
|4,06
|1.008.911.789
|% 0,74
|
|EREGL
|28,52
|916.716.185
|% 0,64
|
|GARAN
|11,82
|835.741.182
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,06
|1.008.911.789
|% 0,74
|
|KARSN
|3,94
|592.890.445
|% 8,54
|
|THYAO
|29,54
|4.419.168.271
|% 0,48
|
|ODAS
|1,36
|175.188.619
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|238.180.096
|% -1,29
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6390
|13,6427
|% -0,04
|
|Euro
|15,4741
|15,4830
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,5225
|18,6154
|% 0,11
|
|Frank
|14,8283
|14,9176
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6268
|3,6450
|% 0,02
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-2,77
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|5.530
|5.613
|-10,00
|
|Tam
|5.508
|5.645
|-6,68
|
|Yarım
|2.662
|2.731
|-3,23
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-1,62
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,93
|91,93
|0,54
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32SKTAS
Yüzde 7.61 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 292, 111 adet işlem
-
17:30SODSN
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199 adet işlem
-
17:29AVHOL
Yüzde 6.79 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 048, 669 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.29 ) 2, 265
-
17:28XU100
Endeks 2, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 22, 390.00 milyon TL de