***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarHYV fon için 14.03.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 17.03.2022 vade ve 26,40% faiz oran ile 17.489.019,60 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010359BIST