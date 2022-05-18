***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.05.2022 18:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
HYV fon için 18.05.2022 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 20.05.2022 vade ve %26,27 faiz oranı ile 16.556.925,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031275
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0324
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0457
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05934,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,70
|Açılış
|: 934,10
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9332
|15,9345
|% 0,20
|
|Euro
|16,6779
|16,8029
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,6879
|19,7866
|% -0,64
|
|Frank
|16,0834
|16,1803
|% 0,87
|
|Riyal
|4,2374
|4,2587
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|6,57
|
|Altın Gr.
|933
|934
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de