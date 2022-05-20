***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.05.2022 18:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
HDJ fon için 20.05.2022 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 23.05.2022 vade ve %26,28 faiz oranı ile 29.144.177,20 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031584
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0490
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0194
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05942,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,06
|Açılış
|: 942,64
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8802
|15,8909
|% 0,31
|
|Euro
|16,7444
|16,8168
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,7718
|19,8709
|% 0,14
|
|Frank
|16,2294
|16,3272
|% -0,16
|
|Riyal
|4,2268
|4,2480
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,98
|
|Altın Gr.
|943
|943
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,71
|