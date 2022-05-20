***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarHDJ fon için 20.05.2022 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 23.05.2022 vade ve %26,28 faiz oranı ile 29.144.177,20 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031584BIST