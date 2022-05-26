***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.05.2022 19:18
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
HYV fon için 26.05.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 27.05.2022 vade ve %23,25 faiz oranı ile 90.000.000,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032815
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1077
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05972,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,26
|Açılış
|: 972,59
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3345
|16,3653
|% 0,00
|
|Euro
|17,5212
|17,5772
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,5089
|20,6118
|% -0,03
|
|Frank
|16,9699
|17,0721
|% 0,20
|
|Riyal
|4,3458
|4,3676
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-4,05
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,96
|