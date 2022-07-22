***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarHYV fon için 22.07.2022 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 26.07.2022 vade ve 33,83% faiz oranı ile 26.344.779,60 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047444BIST