***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.07.2022 18:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
HYV fon için 22.07.2022 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 26.07.2022 vade ve 33,83% faiz oranı ile 26.344.779,60 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047444
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0611
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1926
En Düşük
17,9826
18:05987,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,02
|Açılış
|: 986,86
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7361
|17,7450
|% 0,20
|
|Euro
|18,1494
|18,1887
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2344
|21,3409
|% 0,14
|
|Frank
|18,3677
|18,4783
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7054
|4,7290
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|10,35
|
|Altın Gr.
|986
|986
|7,29
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.624
|6.724
|-38,00
|
|Yarım
|3.228
|3.290
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,32
|