***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.09.2022 09:16
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HYV fon için 07.09.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 09.09.2022 vade ve %27,09 faiz oranı 45.000.000,00 ile TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061294
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2388
En Düşük
18,2142
18:0518,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3051
En Düşük
18,2004
18:051.006,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.006,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.007,65
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2315
|18,2362
|% 0,12
|
|Euro
|18,2836
|18,3070
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,9311
|21,0361
|% -0,17
|
|Frank
|18,6067
|18,7188
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-2,15
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.794
|6.887
|-8,00
|
|Yarım
|3.311
|3.364
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.685
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|88,78
|88,78
|0,78
|