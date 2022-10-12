***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.10.2022 09:35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071026
BIST
12:333.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -5,81
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
12:3318,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
12:3318,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
12:33999,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,08
|Açılış
|: 999,03
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler12:31
|USAK
|3,74
|72.840.514
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|52.249.836
|% 9,99
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.416.754
|% 9,88
|
|GESAN
|104,00
|474.027.726
|% 9,76
|
|MEGAP
|4,82
|17.207.839
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.207.839
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,56
|178.812.583
|% -8,37
|
|ISGSY
|11,12
|23.421.488
|% -5,28
|
|RTALB
|8,68
|53.819.602
|% -4,72
|
|THYAO
|85,50
|2.711.805.384
|% 1,18
|
|ASELS
|32,70
|1.433.216.755
|% 1,36
|
|ISCTR
|8,38
|1.259.232.151
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,37
|1.184.919.220
|% 0,72
|
|SASA
|83,00
|1.081.482.405
|% -2,47
|
|EKGYO
|4,29
|742.911.486
|% -0,46
|
|ISCTR
|8,38
|1.259.232.151
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,37
|1.184.919.220
|% 0,72
|
|AKFGY
|4,06
|353.492.081
|% -0,98
|
|AKBNK
|13,05
|934.298.226
|% -0,08
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5858
|18,5917
|% 0,04
|
|Euro
|18,0412
|18,0512
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,5045
|20,6073
|% 0,84
|
|Frank
|18,5986
|18,7107
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,02
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|5,13
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|25,00
|
|Tam
|6.728
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,04
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|0,27
|