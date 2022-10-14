***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.10.2022 19:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HYV fon için 14.10.2022 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 18.10.2022 vade ve 28,58% faiz oranı ile 30.798.853,80 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072355
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0431
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05983,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,23
|Açılış
|: 983,18
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
982,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5886
|18,5932
|% 0,29
|
|Euro
|18,0866
|18,1026
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7961
|20,9004
|% -0,83
|
|Frank
|18,4317
|18,5427
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-23,15
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.648
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.239
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|-0,38
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-2,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem