***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.10.2022 18:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HYV fon için 19.10.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 21.10.2022 vade ve %23,67 faiz oranı 46.000.000,00 ile TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072944
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1639
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1402
18:05973,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -13,96
|Açılış
|: 973,73
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
973,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5962
|% 0,06
|
|Euro
|18,1493
|18,1649
|% -0,89
|
|Sterlin
|20,7431
|20,8471
|% -1,14
|
|Frank
|18,4104
|18,5213
|% -1,15
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-22,17
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-13,56
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.625
|6.716
|-48,00
|
|Yarım
|3.228
|3.284
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem