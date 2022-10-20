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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

20.10.2022 19:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

HYV fon için 20.10.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 21.10.2022 vade ve %23,67 faiz oranı 27.000.000 ile TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073198


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