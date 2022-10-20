***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.10.2022 19:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HYV fon için 20.10.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 21.10.2022 vade ve %23,67 faiz oranı 27.000.000 ile TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073198
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0914
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05978,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,29
|Açılış
|: 978,67
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5915
|18,6026
|% 0,04
|
|Euro
|18,2376
|18,2656
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,8706
|20,9753
|% 0,53
|
|Frank
|18,4820
|18,5933
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,45
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.652
|6.742
|29,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|14,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.649
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,22
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,21
|