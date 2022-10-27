***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.10.2022 09:13
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HYV fon için 26.10.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 31.10.2022 vade ve %26,50 faiz oranı ile 35.396.620,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074536
BIST
10:063.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,28
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.978
10:0618,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:0618,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:06994,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,01
|Açılış
|: 994,41
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:04
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|SAFKR
|13,74
|5.614.302
|% 8,02
|
|DOBUR
|54,00
|716.619
|% 7,89
|
|DERHL
|7,79
|12.521.191
|% 7,15
|
|AKGRT
|2,48
|6.884.794
|% -48,01
|
|AGYO
|6,78
|1.010.566
|% -9,96
|
|VKING
|10,60
|203.276
|% -5,19
|
|MZHLD
|146,70
|2.405.096
|% -4,68
|
|ERCB
|79,95
|5.388.432
|% -3,96
|
|THYAO
|99,45
|265.241.429
|% 0,66
|
|AKBNK
|15,68
|151.327.994
|% -0,63
|
|EREGL
|30,52
|140.371.196
|% -0,91
|
|ASELS
|33,18
|138.715.421
|% -0,12
|
|VAKFN
|4,02
|123.496.787
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,84
|30.658.338
|% 1,20
|
|VAKFN
|4,02
|123.496.787
|% 0,00
|
|DARDL
|4,96
|91.095.667
|% 0,61
|
|EUHOL
|3,12
|55.652.993
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,49
|23.779.946
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6145
|% 0,04
|
|Euro
|18,7308
|18,7556
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,5007
|21,6085
|% -0,29
|
|Frank
|18,7476
|18,8606
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,07
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,48
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.681
|6.750
|-18,00
|
|Yarım
|3.256
|3.300
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-0,30
|