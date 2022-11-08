***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.11.2022 09:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
HYV fon için 07.11.2022 tarihinde 08.11.2022 vade ve %26,00 faiz oranı ile 200.564.677,05 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077795
BIST
11:404.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 45,13
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:4018,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1308
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:4018,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:40998,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,81
|Açılış
|: 998,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:38
|TEZOL
|22,04
|164.205.097
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.861.508
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.687.138
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|43.691.227
|% 9,76
|
|DITAS
|23,28
|8.915.218
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|THYAO
|110,50
|4.694.071.884
|% 3,08
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|PETKM
|14,56
|1.664.749.925
|% -0,61
|
|ASELS
|36,22
|1.578.689.226
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,67
|1.346.567.654
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,15
|374.366.272
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.159.522.223
|% 2,02
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6087
|% 0,71
|
|Euro
|18,5703
|18,5804
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2883
|21,3951
|% 0,34
|
|Frank
|18,7168
|18,8296
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9377
|4,9625
|% 0,68
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,49
|
|Altın Gr.
|998
|999
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.679
|6.732
|-16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,67
|97,67
|-0,25
|
Seans Raporu
11:38
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11:53TUKAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 155, 621 adet işlem
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11:52ALCTL
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 302 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, AKSEN
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TKFEN, HEKTS
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 48 artarak (% 1.34 ) 3, 883