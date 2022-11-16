***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.11.2022 17:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 16.11.2022 tarihinde 18.11.2022 vade ve %23,00 faiz oranı ile 7.431.840,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080477
BIST
17:414.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 29,99
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4118,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4119,3360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0646
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:411.062,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.062,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:39
|CONSE
|11,44
|381.833.214
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|YYLGD
|35,02
|458.976.452
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.261.648
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.820.849
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|CASA
|135,80
|1.410.556
|% -9,04
|
|GLCVY
|24,42
|199.981.628
|% -7,50
|
|TMPOL
|29,18
|34.046.248
|% -7,31
|
|KONTR
|211,10
|3.122.695.646
|% 7,70
|
|EKGYO
|5,62
|3.091.271.400
|% 1,08
|
|ODAS
|11,71
|2.531.863.490
|% -4,95
|
|KOZAL
|246,60
|2.175.670.269
|% 2,58
|
|PGSUS
|367,20
|1.009.630.186
|% -3,37
|
|EKGYO
|5,62
|3.091.271.400
|% 1,08
|
|ODAS
|11,71
|2.531.863.490
|% -4,95
|
|ADESE
|1,28
|191.300.371
|% -1,54
|
|CEMAS
|2,26
|283.948.446
|% 4,63
|
|MOBTL
|3,48
|269.487.631
|% 7,74
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6154
|% 0,07
|
|Euro
|19,3201
|19,3307
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,0210
|22,1314
|% 0,10
|
|Frank
|19,6937
|19,8123
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.062
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.430
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|0,09
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,34
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54YYLGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 531, 009 adet işlem
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17:53GARAN
Yüzde 4.46 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 082, 552 adet işlem
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 71 artarak (% 1.36 ) 5, 136
-
17:52XU100
Endeks 4, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 127, 431.00 milyon TL de
-
17:50MTRKS
Yüzde 9.98 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 992, 269 adet işlem