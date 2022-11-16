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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

16.11.2022 17:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 16.11.2022 tarihinde 18.11.2022 vade ve %23,00 faiz oranı ile 7.431.840,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080477


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