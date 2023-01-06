***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.01.2023 18:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 06.01.2023 tarihinde 12.01.2023 vade ve %28,35 faiz oranı ile 56.000.000,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095487
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1898
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.122,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 16,57
|Açılış
|: 1.122,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.125,14
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7727
|18,7778
|% 0,07
|
|Euro
|19,9335
|19,9626
|% 1,00
|
|Sterlin
|22,5384
|22,6515
|% 1,12
|
|Frank
|20,0854
|20,2064
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9774
|5,0023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|28,06
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|16,76
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.608
|7.687
|99,00
|
|Yarım
|3.684
|3.758
|49,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.879
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|0,33
|
|B. Petrol
|80,00
|80,00
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
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17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem