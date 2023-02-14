***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.02.2023 08:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 13.02.2023 tarihinde 14.02.2023 vade ve %23,00 faiz oranı ile 90.000.000,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113057
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8567
En Düşük
18,8250
10:4220,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3228
En Düşük
20,1530
10:421.124,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.123,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.130,07
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8483
|% 0,05
|
|Euro
|20,2766
|20,2840
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,9240
|23,0390
|% 0,55
|
|Frank
|20,4294
|20,5525
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0079
|5,0330
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.125
|1.125
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|9,00
|
|Tam
|7.645
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.735
|3.766
|8,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|-1,14
|