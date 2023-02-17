***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 17.02.2023 tarihinde 28.03.2023 vade ve %24,30 faiz oranı ile 30.778.802,53 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114902BIST