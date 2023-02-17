***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.02.2023 18:25
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 17.02.2023 tarihinde 27.03.2023 vade ve %24,29 faiz oranı ile 30.758.517,69 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114903
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.112,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.112,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8574
|18,8615
|% 0,08
|
|Euro
|20,1450
|20,1488
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6217
|22,7351
|% 0,40
|
|Frank
|20,2750
|20,3972
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0170
|5,0422
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.551
|7.616
|-40,00
|
|Yarım
|3.689
|3.727
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.863
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-2,93
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem