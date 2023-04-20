***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 20.04.2023 tarihinde 27.04.2023 vade ve %27,32 faiz oranı ile, 101.050.000,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140319BIST