***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fon için, 15.06.2023 tarihinde 16.06.2023 vade ve %43,97 faiz oranı ile 46.340.000,00TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159294BIST