***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.07.2023 08:27
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon, 12.07.2023 tarihinde, 13.07.2023 vade ve %45,00 faiz oranı ile 44.500.000,00TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171167
BIST
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11:166.421
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 78,86
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:1626,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0268
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:1629,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1511
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:161.649,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.649,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MAALT
|489,60
|19.615.956
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.367.461
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.482.558
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.634.166
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.263.075
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|901.321.806
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,93
|14.728.777
|% -6,71
|
|POLTK
|3.579,20
|8.064.983
|% -3,78
|
|ASTOR
|83,30
|2.416.803.385
|% 4,32
|
|THYAO
|212,80
|2.248.403.112
|% 0,90
|
|SISE
|48,32
|2.011.140.168
|% 3,47
|
|AKBNK
|23,76
|1.691.254.346
|% 2,86
|
|EUPWR
|137,90
|1.334.940.228
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,51
|966.807.299
|% 1,31
|
|IHLAS
|1,00
|94.521.062
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,94
|1.078.448.693
|% 1,09
|
|ISCTR
|14,75
|1.107.306.141
|% 0,89
|
|AKBNK
|23,76
|1.691.254.346
|% 2,86
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1481
|26,1534
|% 0,10
|
|Euro
|29,2098
|29,2207
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,0025
|34,1730
|% 0,53
|
|Frank
|30,1818
|30,3636
|% 0,65
|
|Riyal
|6,9491
|6,9839
|% 0,11
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,16
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.621
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,37
|80,37
|0,26
|