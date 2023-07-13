***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.07.2023 17:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu için, 13.07.2023 tarihinde 14.07.2023 vade ve %45,00 faiz oranı ile 100.000.000,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171587
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0571
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0329
18:0529,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1772
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.642,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.641,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0530
|26,0805
|% -0,18
|
|Euro
|29,1902
|29,2408
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,0836
|34,2545
|% 0,77
|
|Frank
|30,2474
|30,4296
|% 0,87
|
|Riyal
|6,9317
|6,9665
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.576
|10.784
|-42,00
|
|Yarım
|5.288
|5.417
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.652
|2.708
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,67
|20,69
|0,42
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN