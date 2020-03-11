***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.751.476Net Dönem Karı (Zararı)1.326.158NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.286.050Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.293Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.282.757İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.794.877Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 15.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18 -3.810.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.754.769Alınan Faiz12 3.293FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.214.831Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.289.811Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.074.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)463.355NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)463.355DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ463.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 463.611Finansal Varlıklar18 5.092.500TOPLAM VARLIKLAR5.556.111YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.122TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.540.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.326.158Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.289.811Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.074.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.540.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.293Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 72.007Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.282.757ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.358.057Yönetim Ücretleri8 -6.061Saklama Ücretleri8 -13.077Denetim Ücretleri8 -11.092Kurul Ücretleri8 -281Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-31.899ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.326.158NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.326.158DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.326.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827141BIST