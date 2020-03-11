***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.751.476
Net Dönem Karı (Zararı)
1.326.158
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.286.050
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.293
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.282.757
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.794.877
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 15.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18 -3.810.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.754.769
Alınan Faiz
12 3.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.214.831
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.289.811
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.074.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
463.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
463.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
463.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 463.611
Finansal Varlıklar
18 5.092.500
TOPLAM VARLIKLAR
5.556.111
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.122
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.540.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.326.158
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.289.811
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.074.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.540.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 72.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.282.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.358.057
Yönetim Ücretleri
8 -6.061
Saklama Ücretleri
8 -13.077
Denetim Ücretleri
8 -11.092
Kurul Ücretleri
8 -281
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.326.158
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.326.158
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.326.158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827141
BIST