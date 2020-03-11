***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.873.051 -32.206.567
Net Dönem Karı (Zararı)
20.413.506 -1.754.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.801.199 1.578.280
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.263.006 -780.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -22.538.193 2.358.810
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.997.926 -32.809.968
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.870 36.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18 18.994.056 -32.846.118
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.610.233 -32.986.254
Alınan Faiz
12 1.262.818 779.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.978.870 33.651.227
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 40.168.764 40.336.920
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -58.147.634 -6.685.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.105.819 1.444.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.105.819 1.444.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.444.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.841 1.444.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 339.029 1.445.502
Finansal Varlıklar
18 34.032.287 30.487.308
TOPLAM VARLIKLAR
34.371.316 31.932.810
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 40.020 36.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.020 36.150
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.331.296 31.896.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.896.660 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.413.506 -1.754.566
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 40.168.764 40.336.919
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -58.147.634 -6.685.693
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.331.296 31.896.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.262.818 779.687
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.994.450 168.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 22.538.381 -2.357.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.806.749 -1.409.667
Yönetim Ücretleri
8 -320.505 -286.454
Saklama Ücretleri
8 -44.738 -33.717
Denetim Ücretleri
8 -15.990 -15.221
Kurul Ücretleri
8 -5.219 -4.167
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.544 -4.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.247 -1.002
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-393.243 -344.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.413.506 -1.754.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.413.506 -1.754.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.413.506 -1.754.566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827142
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