***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.873.051 -32.206.567Net Dönem Karı (Zararı)20.413.506 -1.754.566NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.801.199 1.578.280Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.263.006 -780.530Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -22.538.193 2.358.810İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER18.997.926 -32.809.968Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 3.870 36.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18 18.994.056 -32.846.118FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.610.233 -32.986.254Alınan Faiz12 1.262.818 779.687FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.978.870 33.651.227Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 40.168.764 40.336.920Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -58.147.634 -6.685.693YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.105.819 1.444.660NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.105.819 1.444.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.444.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ338.841 1.444.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 339.029 1.445.502Finansal Varlıklar18 34.032.287 30.487.308TOPLAM VARLIKLAR34.371.316 31.932.810YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 40.020 36.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)40.020 36.150TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)34.331.296 31.896.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)31.896.660 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 20.413.506 -1.754.566Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 40.168.764 40.336.919Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -58.147.634 -6.685.693TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)34.331.296 31.896.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.262.818 779.687Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.994.450 168.613Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 22.538.381 -2.357.967ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.806.749 -1.409.667Yönetim Ücretleri8 -320.505 -286.454Saklama Ücretleri8 -44.738 -33.717Denetim Ücretleri8 -15.990 -15.221Kurul Ücretleri8 -5.219 -4.167Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.544 -4.338Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.247 -1.002ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-393.243 -344.899ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.413.506 -1.754.566NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.413.506 -1.754.566DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.413.506 -1.754.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827142BIST