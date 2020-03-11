***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.212.426 -40.890.669Net Dönem Karı (Zararı)24.825.167 1.953.919NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.484.969 -11.614.761Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.138.084 -5.666.798Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.346.885 -5.947.963İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.265.856 -36.894.985Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -272.611 320.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18 -19.993.245 -37.215.457FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.925.658 -46.555.827Alınan Faiz12 9.138.084 5.665.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.688.073 43.461.414Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 80.049.834Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.688.073 -36.588.420YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.475.647 2.570.745NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.475.647 2.570.745DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.811.176 240.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.335.529 2.811.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 1.336.271 2.812.816Finansal Varlıklar18 79.924.705 56.583.677TOPLAM VARLIKLAR81.260.976 59.396.493YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 91.257 363.868TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)91.257 363.868TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)81.169.719 59.032.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)59.032.625 13.617.292Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 24.825.167 1.953.919Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 80.049.834Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.688.073 -36.588.420TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)81.169.719 59.032.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.138.084 5.665.158Temettü Gelirleri12 71.071Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 13.221.909 -8.710.333Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.346.885 5.949.603ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.706.878 2.975.499Yönetim Ücretleri8 -782.626 -931.555Saklama Ücretleri8 -74.929 -55.123Denetim Ücretleri8 -6.785 -6.785Kurul Ücretleri8 -13.713 -12.422Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.656 -14.146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2 -1.549ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-881.711 -1.021.580ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.825.167 1.953.919NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.825.167 1.953.919DİĞER KAPSAMLI GELİR KISM