***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 17:20
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.212.426 -40.890.669
Net Dönem Karı (Zararı)
24.825.167 1.953.919
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.484.969 -11.614.761
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.138.084 -5.666.798
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.346.885 -5.947.963
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.265.856 -36.894.985
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -272.611 320.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18 -19.993.245 -37.215.457
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.925.658 -46.555.827
Alınan Faiz
12 9.138.084 5.665.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.688.073 43.461.414
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 80.049.834
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.688.073 -36.588.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.475.647 2.570.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.475.647 2.570.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.811.176 240.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.335.529 2.811.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 1.336.271 2.812.816
Finansal Varlıklar
18 79.924.705 56.583.677
TOPLAM VARLIKLAR
81.260.976 59.396.493
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 91.257 363.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.257 363.868
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.169.719 59.032.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
59.032.625 13.617.292
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 24.825.167 1.953.919
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 80.049.834
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.688.073 -36.588.420
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.169.719 59.032.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.138.084 5.665.158
Temettü Gelirleri
12 71.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 13.221.909 -8.710.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.346.885 5.949.603
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.706.878 2.975.499
Yönetim Ücretleri
8 -782.626 -931.555
Saklama Ücretleri
8 -74.929 -55.123
Denetim Ücretleri
8 -6.785 -6.785
Kurul Ücretleri
8 -13.713 -12.422
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.656 -14.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2 -1.549
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-881.711 -1.021.580
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.825.167 1.953.919
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.825.167 1.953.919
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISM