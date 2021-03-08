***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-232.107.653Net Dönem Karı (Zararı)91.107.432NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-71.894.367Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.388.188Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -70.506.179İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-252.708.452Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -6.550.169Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 23.061.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -269.219.962FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-233.495.387Alınan Faiz12 1.387.734FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI280.947.066Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit560.389.407Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-279.442.341YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.839.413Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.839.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.839.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 48.839.867Takas Alacakları5 6.550.169Finansal Varlıklar18 339.726.141TOPLAM VARLIKLAR395.116.177YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 18.895.449Diğer Borçlar5 4.166.230TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.061.679TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)372.054.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 91.107.432Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 560.389.407Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -279.442.341TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)372.054.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.387.734Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 22.027.951Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 70.506.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 32.249ESAS FAALİYET GELİRLERİ93.954.113Yönetim Ücretleri8 -2.272.473Saklama Ücretleri8 -70.791Denetim Ücretleri8 -11.385Kurul Ücretleri8 -23.091Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -425.265Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -43.676ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.846.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.107.432FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)91.107.432DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)91.107.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916150BIST