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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 18:20



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-232.107.653
Net Dönem Karı (Zararı)
91.107.432
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-71.894.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.388.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -70.506.179
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-252.708.452
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -6.550.169
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 23.061.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -269.219.962
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-233.495.387
Alınan Faiz
12 1.387.734
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
280.947.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
560.389.407
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-279.442.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.839.413
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.839.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.839.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 48.839.867
Takas Alacakları
5 6.550.169
Finansal Varlıklar
18 339.726.141
TOPLAM VARLIKLAR
395.116.177
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 18.895.449
Diğer Borçlar
5 4.166.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.061.679
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
372.054.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 91.107.432
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 560.389.407
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -279.442.341
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
372.054.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.387.734
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 22.027.951
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 70.506.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 32.249
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
93.954.113
Yönetim Ücretleri
8 -2.272.473
Saklama Ücretleri
8 -70.791
Denetim Ücretleri
8 -11.385
Kurul Ücretleri
8 -23.091
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -425.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -43.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.846.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.107.432
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
91.107.432
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
91.107.432



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916150


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Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,15 25,18 -0,01  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,15  
B. Petrol 68,95 68,95 -0,41  
Seans Raporu 18:05
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