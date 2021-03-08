***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.198.457
Net Dönem Karı (Zararı)
39.129.327
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.734.385
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -179.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -22.554.830
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-67.772.647
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -14.304.393
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 17.999.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -71.467.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.377.705
Alınan Faiz
12 179.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.549.328
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 116.368.379
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -55.819.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.350.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.350.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.350.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 9.351.179
Takas Alacakları
5 14.304.393
Finansal Varlıklar
18 94.022.244
TOPLAM VARLIKLAR
117.677.816
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 17.870.754
Diğer Borçlar
5 128.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.999.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
99.678.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 39.129.327
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 116.368.379
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -55.819.051
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
99.678.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 179.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.771.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 22.554.830
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.505.378
Yönetim Ücretleri
8 -194.299
Saklama Ücretleri
8 -29.971
Denetim Ücretleri
8 -13.450
Kurul Ücretleri
8 -5.921
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -129.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.687
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-376.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.129.327
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.129.327
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.129.327
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916151
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