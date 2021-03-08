***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.198.457Net Dönem Karı (Zararı)39.129.327NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.734.385Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -179.555Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -22.554.830İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-67.772.647Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -14.304.393Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 17.999.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -71.467.414FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-51.377.705Alınan Faiz12 179.248FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.549.328Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 116.368.379Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -55.819.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.350.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.350.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.350.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 9.351.179Takas Alacakları5 14.304.393Finansal Varlıklar18 94.022.244TOPLAM VARLIKLAR117.677.816YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 17.870.754Diğer Borçlar5 128.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.999.161TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)99.678.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 39.129.327Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 116.368.379Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -55.819.051TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)99.678.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 179.248Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 16.771.300Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 22.554.830ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.505.378Yönetim Ücretleri8 -194.299Saklama Ücretleri8 -29.971Denetim Ücretleri8 -13.450Kurul Ücretleri8 -5.921Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -129.723Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.687ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-376.051ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.129.327FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)39.129.327DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)39.129.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916151BIST