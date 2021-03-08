***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.144.552 -3.751.478Net Dönem Karı (Zararı)37.078.813 1.326.158NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.867.731 -1.286.052Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -66.103 -3.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -18.801.628 -1.282.501İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-33.420.863 -3.794.877Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -602.885 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 58.074 15.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -32.876.052 -3.809.999FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.209.781 -3.754.771Alınan Faiz12 65.229 3.293FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.666.009 4.214.832Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 61.682.254 5.289.812Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -46.016.245 -1.074.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)521.457 463.354Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)521.457 463.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ463.354 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ984.811 463.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 985.685 463.611Takas Alacakları5 602.885 0Finansal Varlıklar18 56.770.438 5.092.500TOPLAM VARLIKLAR58.359.008 5.556.111YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar73.196 15.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)73.196 15.121TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.285.812 5.540.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.540.990 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)37.078.813 1.326.158Katılma Payı İhraç Tutarı (+)61.682.254 5.289.812Katılma Payı İade Tutarı (-)-46.016.245 -1.074.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)58.285.812 5.540.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 65.229 3.293Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 18.498.169 72.008Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 18.801.628 1.282.758ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.365.026 1.358.059Yönetim Ücretleri8 -193.941 -6.063Saklama Ücretleri8 -40.079 -13.077Denetim Ücretleri8 -16.521 -11.092Kurul Ücretleri8 -7.184 -281Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.783 -1.071Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.706 -317ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-286.214 -31.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.078.812 1.326.158FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)37.078.812 1.326.158DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)37.078.812 1.326.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916153BIST