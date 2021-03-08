***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.144.552 -3.751.478
Net Dönem Karı (Zararı)
37.078.813 1.326.158
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.867.731 -1.286.052
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -66.103 -3.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.801.628 -1.282.501
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.420.863 -3.794.877
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -602.885 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 58.074 15.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -32.876.052 -3.809.999
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.209.781 -3.754.771
Alınan Faiz
12 65.229 3.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.666.009 4.214.832
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 61.682.254 5.289.812
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -46.016.245 -1.074.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
521.457 463.354
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
521.457 463.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
463.354 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
984.811 463.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 985.685 463.611
Takas Alacakları
5 602.885 0
Finansal Varlıklar
18 56.770.438 5.092.500
TOPLAM VARLIKLAR
58.359.008 5.556.111
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
73.196 15.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.196 15.121
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.285.812 5.540.990
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.540.990 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
37.078.813 1.326.158
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
61.682.254 5.289.812
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-46.016.245 -1.074.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.285.812 5.540.990
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 65.229 3.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.498.169 72.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 18.801.628 1.282.758
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.365.026 1.358.059
Yönetim Ücretleri
8 -193.941 -6.063
Saklama Ücretleri
8 -40.079 -13.077
Denetim Ücretleri
8 -16.521 -11.092
Kurul Ücretleri
8 -7.184 -281
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.783 -1.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.706 -317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.214 -31.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.078.812 1.326.158
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.078.812 1.326.158
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.078.812 1.326.158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916153
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