***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.648.001 16.873.051
Net Dönem Karı (Zararı)
36.526.954 20.413.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.801.932 -23.801.199
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -172.130 -1.263.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.629.802 -22.538.193
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.247.917 18.997.926
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -246.223 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 19.338 3.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -3.021.032 18.994.056
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.477.105 15.610.233
Alınan Faiz
12 170.896 1.262.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.146.191 -17.978.869
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.681.563 40.168.765
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -45.827.754 -58.147.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.810 -1.105.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.810 -1.105.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.842 1.444.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
840.652 338.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 841.885 339.029
Takas Alacakları
5 246.223 0
Finansal Varlıklar
18 39.683.309 34.032.287
TOPLAM VARLIKLAR
40.771.417 34.371.316
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 59.357 40.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.357 40.020
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.712.060 34.331.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
34.331.297 31.896.660
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.526.954 20.413.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.681.563 40.168.764
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-45.827.754 -58.147.634
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.712.060 34.331.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 170.896 1.262.818
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 34.097.883 -2.994.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.629.802 22.538.381
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.898.581 20.806.749
Yönetim Ücretleri
8 -273.449 -320.505
Saklama Ücretleri
8 -44.850 -44.738
Denetim Ücretleri
8 -16.227 -15.990
Kurul Ücretleri
8 -6.702 -5.219
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.622 -5.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.777 -1.247
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-371.627 -393.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.526.954 20.413.506
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.526.954 20.413.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.526.954 20.413.506
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916154
BIST