***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.648.001 16.873.051Net Dönem Karı (Zararı)36.526.954 20.413.506NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.801.932 -23.801.199Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -172.130 -1.263.006Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.629.802 -22.538.193İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.247.917 18.997.926Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -246.223 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 19.338 3.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -3.021.032 18.994.056FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR30.477.105 15.610.233Alınan Faiz12 170.896 1.262.818FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.146.191 -17.978.869Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 15.681.563 40.168.765Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -45.827.754 -58.147.634YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)501.810 -1.105.818NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)501.810 -1.105.818DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ338.842 1.444.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ840.652 338.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 841.885 339.029Takas Alacakları5 246.223 0Finansal Varlıklar18 39.683.309 34.032.287TOPLAM VARLIKLAR40.771.417 34.371.316YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 59.357 40.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)59.357 40.020TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)40.712.060 34.331.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)34.331.297 31.896.660Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.526.954 20.413.506Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.681.563 40.168.764Katılma Payı İade Tutarı (-)-45.827.754 -58.147.634TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)40.712.060 34.331.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 170.896 1.262.818Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 34.097.883 -2.994.450Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.629.802 22.538.381ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.898.581 20.806.749Yönetim Ücretleri8 -273.449 -320.505Saklama Ücretleri8 -44.850 -44.738Denetim Ücretleri8 -16.227 -15.990Kurul Ücretleri8 -6.702 -5.219Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.622 -5.544Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.777 -1.247ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-371.627 -393.243ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.526.954 20.413.506FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.526.954 20.413.506DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.526.954 20.413.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916154BIST