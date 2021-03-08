***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.324.596 1.212.427
Net Dönem Karı (Zararı)
45.988.928 24.825.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.002.220 -12.484.970
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.564.434 -9.138.084
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.437.786 -3.346.886
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-55.862.931 -20.265.855
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.437.675 -272.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -59.300.606 -19.993.244
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.876.223 -7.925.657
Alınan Faiz
12 11.551.627 9.138.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.221.653 -2.688.073
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 36.924.768
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.703.115 -2.688.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.897.057 -1.475.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.897.057 -1.475.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.335.530 2.811.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.232.587 1.335.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 9.246.135
Finansal Varlıklar
18 153.663.097
TOPLAM VARLIKLAR
162.909.232 81.260.976
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.325.000
Finansal Yükümlülükler
5 203.932 91.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.528.932 91.256
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
159.380.300 81.169.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
81.169.719 59.032.625
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 45.988.928 24.825.168
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 36.924.768 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.703.115 -2.688.073
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
159.380.300 81.169.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 11.551.627 9.138.084
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.521.462 13.221.909
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.437.786 3.346.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 240.109
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.750.984 25.706.879
Yönetim Ücretleri
8 -1.363.480 -782.626
Saklama Ücretleri
8 -126.400 -74.929
Denetim Ücretleri
8 -7.022 -6.785
Kurul Ücretleri
8 -28.243 -13.713
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.859 -2.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -205.052 -1.218
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.762.056 -881.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.988.928 24.825.168
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.988.928 24.825.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.988.928 24.825.168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916155
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