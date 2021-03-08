***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.324.596 1.212.427Net Dönem Karı (Zararı)45.988.928 24.825.168NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.002.220 -12.484.970Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -11.564.434 -9.138.084Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -14.437.786 -3.346.886İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-55.862.931 -20.265.855Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 3.437.675 -272.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -59.300.606 -19.993.244FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.876.223 -7.925.657Alınan Faiz12 11.551.627 9.138.084FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.221.653 -2.688.073Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 36.924.768Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.703.115 -2.688.073YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.897.057 -1.475.646Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.897.057 -1.475.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.335.530 2.811.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.232.587 1.335.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 9.246.135Finansal Varlıklar18 153.663.097TOPLAM VARLIKLAR162.909.232 81.260.976YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 3.325.000Finansal Yükümlülükler5 203.932 91.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.528.932 91.256TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)159.380.300 81.169.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)81.169.719 59.032.625Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 45.988.928 24.825.168Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 36.924.768 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.703.115 -2.688.073TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)159.380.300 81.169.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 11.551.627 9.138.084Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 21.521.462 13.221.909Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 14.437.786 3.346.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 240.109ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.750.984 25.706.879Yönetim Ücretleri8 -1.363.480 -782.626Saklama Ücretleri8 -126.400 -74.929Denetim Ücretleri8 -7.022 -6.785Kurul Ücretleri8 -28.243 -13.713Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -31.859 -2.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -205.052 -1.218ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.762.056 -881.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.988.928 24.825.168FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.988.928 24.825.168DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.988.928 24.825.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916155BIST