***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.969.098
Net Dönem Karı (Zararı)
460.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-284.158
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -146.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -137.381
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.292.556
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -12.748.599
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 12.758.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -8.302.063
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.115.858
Alınan Faiz
12 146.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.189.299
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.189.298
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.220.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.220.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.220.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 3.220.217
Takas Alacakları
5 12.748.599
Finansal Varlıklar
18 8.439.444
TOPLAM VARLIKLAR
24.408.260
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 12.716.844
Diğer Borçlar
5 41.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.758.105
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.650.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 460.856
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.189.298
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.999.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.650.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 146.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 325.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 137.381
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
609.981
Yönetim Ücretleri
8 -41.998
Saklama Ücretleri
8 -6.296
Denetim Ücretleri
8 -8.850
Kurul Ücretleri
8 -380
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -76.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.403
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-149.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
460.856
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
460.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
460.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916160
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