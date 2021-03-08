***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.969.098Net Dönem Karı (Zararı)460.856NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-284.158Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -146.777Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -137.381İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.292.556Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -12.748.599Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 12.758.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -8.302.063FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.115.858Alınan Faiz12 146.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.189.299Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 14.189.298Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.999.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.220.201Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.220.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.220.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 3.220.217Takas Alacakları5 12.748.599Finansal Varlıklar18 8.439.444TOPLAM VARLIKLAR24.408.260YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 12.716.844Diğer Borçlar5 41.261TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.758.105TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.650.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 460.856Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 14.189.298Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.999.999TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.650.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 146.760Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 325.840Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 137.381ESAS FAALİYET GELİRLERİ609.981Yönetim Ücretleri8 -41.998Saklama Ücretleri8 -6.296Denetim Ücretleri8 -8.850Kurul Ücretleri8 -380Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -76.198Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -15.403ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-149.125ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)460.856FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)460.856DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)460.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916160BIST