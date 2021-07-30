***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 20:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.464.897
Net Dönem Karı (Zararı)
36.429.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12 -75.643
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -75.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -74
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.804
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 35.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 74
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
36.389.328
Alınan Faiz
75.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.303.214
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.136.786
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -85.440.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.683
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
161.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
161.683
TOPLAM VARLIKLAR
161.683
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
35.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.730
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
125.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 36.429.167
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 49.136.786
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -85.440.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
125.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 75.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 36.752.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 74
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.827.746
Yönetim Ücretleri
8 186.906
Denetim Ücretleri
8 3.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 44.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 163.851
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
398.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.226.325
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.226.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.226.325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953615
BIST