***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.464.897Net Dönem Karı (Zararı)36.429.167NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12 -75.643Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -75.569Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -74İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER35.804Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 35.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 74FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR36.389.328Alınan Faiz75.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.303.214Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 49.136.786Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -85.440.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)161.683Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)161.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ161.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri161.683TOPLAM VARLIKLAR161.683YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar35.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.730TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)125.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 36.429.167Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 49.136.786Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -85.440.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)125.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 75.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 36.752.103Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 74ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.827.746Yönetim Ücretleri8 186.906Denetim Ücretleri8 3.260Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 44.562Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 163.851ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)398.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.226.325FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)37.226.325DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)37.226.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953615BIST