***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.160Net Dönem Karı (Zararı)3.981NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.048Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.008Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -40İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.061Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -18.407Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 11.306İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 40FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.128Alınan Faiz12 5.968FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.840NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.840DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 96.880Diğer Alacaklar5 18.407TOPLAM VARLIKLAR115.287YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.306TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.306TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)103.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.981Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.981DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050047BIST