***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 23:41
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.160
Net Dönem Karı (Zararı)
3.981
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.048
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -40
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.061
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -18.407
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 11.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 40
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.128
Alınan Faiz
12 5.968
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 96.880
Diğer Alacaklar
5 18.407
TOPLAM VARLIKLAR
115.287
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 11.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.306
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.981
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.981
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.981
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050047
BIST