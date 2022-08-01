***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.495.419Net Dönem Karı (Zararı)1.726NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.669Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.458Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -211İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.496.934Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.500.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18 211FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.499.877Alınan Faiz12 4.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)504.581NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)504.581DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ504.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 504.581Diğer Alacaklar5 1.500.000TOPLAM VARLIKLAR2.004.581YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.855TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.001.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.726Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.001.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.458Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 211ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.669Yönetim Ücretleri8 -1.040Saklama Ücretleri8 -831MKK Ücretleri8 -342Denetim Ücretleri8 -642Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -88ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.726NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.726DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050397BIST