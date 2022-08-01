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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.08.2022 17:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.495.419
Net Dönem Karı (Zararı)
1.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.669
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -211
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.496.934
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.500.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18 211
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.499.877
Alınan Faiz
12 4.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
504.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
504.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
504.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 504.581
Diğer Alacaklar
5 1.500.000
TOPLAM VARLIKLAR
2.004.581
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.001.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.726
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.001.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.458
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 211
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.669
Yönetim Ücretleri
8 -1.040
Saklama Ücretleri
8 -831
MKK Ücretleri
8 -342
Denetim Ücretleri
8 -642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -88
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.726



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050397


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Cumhuriyet 6.837 6.941 64,00  
Tam 6.774 6.856 0,00  
Yarım 3.300 3.352 0,00  
Çeyrek 1.655 1.675 0,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,08 0,07  
Gümüş Gr. 11,53 11,57 0,03  
B. Petrol 100 100 0,19  
Seans Raporu 18:05
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