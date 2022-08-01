***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 17:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.222.928 36.464.897
Net Dönem Karı (Zararı)
887.958 36.429.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-528.174 -75.643
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -507.053 -75.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -21.121 -74
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.089.666 35.804
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 236 35.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18 -2.089.902 74
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.729.882 36.389.328
Alınan Faiz
12 506.954 75.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.522.755 -36.303.214
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 69.210.022 49.136.786
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -67.687.267 -85.440.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.827 161.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.827 161.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.816 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
325.643 161.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 325.779 25.853
Finansal Varlıklar
18 2.410.000 298.977
TOPLAM VARLIKLAR
2.735.779 324.830
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.473 13.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.473 13.237
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.722.306 311.593
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
311.593
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 887.958 36.429.167
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 69.210.022 49.136.786
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -67.687.267 -85.440.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.722.306 125.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 506.954 75.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 469.422 36.752.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 21.121 74
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.650 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.017.147 36.827.746
Yönetim Ücretleri
8 -60.728 -186.906
MKK Ücretleri
8 -7.268
Denetim Ücretleri
8 -5.370 -3.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -29.267 -44.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -26.556 -163.850
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-129.189 -398.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
887.958 36.429.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
887.958 36.429.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
887.958 36.429.168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050399
BIST