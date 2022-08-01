***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.222.928 36.464.897Net Dönem Karı (Zararı)887.958 36.429.167NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-528.174 -75.643Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -507.053 -75.569Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -21.121 -74İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.089.666 35.804Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 236 35.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18 -2.089.902 74FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.729.882 36.389.328Alınan Faiz12 506.954 75.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.522.755 -36.303.214Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 69.210.022 49.136.786Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -67.687.267 -85.440.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)299.827 161.683NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)299.827 161.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.816 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ325.643 161.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 325.779 25.853Finansal Varlıklar18 2.410.000 298.977TOPLAM VARLIKLAR2.735.779 324.830YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.473 13.237TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.473 13.237TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.722.306 311.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)311.593Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 887.958 36.429.167Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 69.210.022 49.136.786Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -67.687.267 -85.440.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.722.306 125.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 506.954 75.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 469.422 36.752.103Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 21.121 74Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 19.650 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.017.147 36.827.746Yönetim Ücretleri8 -60.728 -186.906MKK Ücretleri8 -7.268Denetim Ücretleri8 -5.370 -3.260Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -29.267 -44.562Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -26.556 -163.850ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-129.189 -398.578ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)887.958 36.429.168NET DÖNEM KARI (ZARARI)887.958 36.429.168DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)887.958 36.429.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050399BIST