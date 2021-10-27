***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamalar01.01.2021-30.09.2021 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972927BIST