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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

11.08.2023 20:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklamalar

30.06.2023 TARİHLİ FAALİYET RAPORU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184730


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RUBNS 39,38 155.695.091 % 10,00  
PETKM 18,92 3.922.979.420 % 10,00  
ELITE 25,74 80.648.255 % 10,00  
PAPIL 25,08 131.623.941 % 10,00  
AKYHO 3,74 52.165.504 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0402 27,0457 % 0,18  
Euro 29,6197 29,6303 % -0,02  
Sterlin 34,2399 34,4116 % 0,25  
Frank 30,7486 30,9338 % 0,15  
Riyal 7,1872 7,2232 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.914 1,21  
Altın Gr. 1.663 1.664 1,63  
Cumhuriyet 11.381 11.553 0,00  
Tam 11.096 11.199 11,00  
Yarım 5.557 5.625 5,00  
Çeyrek 2.778 2.812 2,00  
Gümüş.Ons 22,65 22,68 -0,04  
Gümüş Gr. 19,69 19,71 -0,03  
B. Petrol 86,66 86,66 0,26  
Seans Raporu 18:05
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